UGL a Torino. Paolo Capone, Leader UGL: “Puntare sulla formazione per tutelare i lavoratori dal rischio di esclusione”

Agenpress. A Torino si è tenuto l’incontro organizzato dal Sindacato UGL, sul tema “La questione settentrionale. Previdenza e nuovo lavoro”, in cui si è discusso della trasformazione del mondo del lavoro caratterizzato da maggiore flessibilità e più precariato.

Per il Segretario Generale, Paolo Capone, “nel mondo del lavoro è in atto una profonda trasformazione e, per tale ragione, appare fondamentale gestire e governare tali mutamenti che possono rappresentare anche una grande opportunità in quella che viene comunemente definita come la ‘quarta rivoluzione industriale’. Si tratta – ha proseguito Capone – di una modernizzazione così repentina che deve richiedere una risposta decisa da parte di Istituzioni e parti sociali. Infatti, potenziare la formazione significa allineare le competenze, tutelando, al contempo, i lavoratori dal rischio di esclusione”.