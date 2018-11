Antonella Cortese (Aispis): “Roma è diventata la capitale del femminicidio”

Agenpress. Roma è divenuta la capitale del femminicidio. Negli ultimi tre anni sono state uccise 13 donne di cui cinque in meno di tre mesi, una ogni 15 giorni.

Dietro questi atroci delitti ci sono mariti, fidanzati o ex tutti uomini non in grado di accettare la fine di una relazione. Uomini accecati dal possesso di una persona incapaci di rispettare la volontà di una donna.

Altri casi terribili in questi giorni anche a Savona e Macerata. Insomma una scia di sangue che non pare arrestarsi. Sono sintomi di un malessere sociale o frutto come nel caso della povera Desirèe di una vita bruciata dalla droga e dalla cieca violenza di un gruppo di assassini.

Bisogna frenare tutto ciò ma lo si può fare solo attraverso un lavoro di informazione e di prevenzione. Spesso le leggi e le pene non bastano da sole a scoraggiare il fenomeno. Si deve dare modo alle donne di difendersi se capiscono di essere in pericolo e di rivolgersi a strutture in grado di proteggerle.

Così in una nota la criminologa Antonella Cortese vicepresidente dell’Aispis. (Accademia Italiana delle Scienze di Polizia investigativa e Scientifica).