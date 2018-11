Malan (Forza Italia): Rifiuti, problema non è termovalorizzatori nelle Regioni ma 5 Stelle al Governo

Agenpress. L’ultima sciocchezza dei grillini è sull’immondizia in Campania. Non è bastato loro il fallimento della Raggi che per non costruire i termovalorizzatori a Roma preferisce pagare milioni per mandarli in Austria.

I pentastellati dicono di voler prevenire le infiltrazioni camorristiche. Sarebbe come dire che per prevenire i furti in appartamento bisognerebbe vivere nelle capanne. Infatti hanno detto no alle Olimpiadi, alle grandi infrastrutture, ai parcheggi ed ora anche con gli inceneritori, e grazie a questo la camorra si arricchisce con il racket dei rifiuti e le discariche abusive. Il vero problema dunque sono i 5S al governo.”

Così in una nota l’On.Lucio Malan (Fi).