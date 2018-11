Maullu (FI): “Riforma Europa non può partire da Merkel-Macron”

Agenpress. “La riforma dell’Europa non può certo partire da Macron e da Angela Merkel, da quell’asse franco-tedesco che l’ha paralizzata, riducendola a una condizione di immobilità e di rigorismo da cui non è ancora uscita.

Pensare che la riforma dell’Ue possa essere attuata da chi ha contribuito a rovinarla, dal mio punto di vista, è ridicolo e del tutto inaccettabile. I due leader dell’asse Parigi-Berlino devono rinunciare immediatamente a tutti i loro buoni propositi di riforma, perché non hanno nessuna possibilità di darvi seguito.

All’Europa serve un totale rinnovamento, una ventata di freschezza che spazzi via tutti i burocrati e il loro inaccettabile rigorismo. Nel nuovo progetto di Europa non c’è spazio per Macron e la Merkel, per cui dovrebbero farsi da parte”.