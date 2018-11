Metalli (LEGA): Difenderemo il Natale nelle scuole. Giù le mani dalle tradizioni Cristiane

Agenpress. È prossimo il Natale e si è già sentito, come negli anni scorsi, – dichiara Massimiliano Metalli “Lega Salvini Premier”- che in alcune scuole non viene allestito il presepe per non urtare la suscettibilità di ragazzi di altre religioni.

Dovrebbero cambiare mestiere, quei presidi e insegnanti politicizzati, che vogliono eliminare i riferimenti di una delle più importanti festività cristiane, non rispettando il credo religioso della maggioranza delle persone che comunque hanno il loro riferimento nella fede cristiana.

Per questo, invitiamo tutti i cittadini a segnalarci chi sta abusando del proprio ruolo educativo, per cancellare secoli di storia e di identità della nostra terra.

Tutte le mamme e tutti i papà, di tutte le religioni, dovrebbero spiegare ai loro bambini che la convivenza è bella ma il 25 dicembre rimane la festa di Natale.

Vivere in una società multiculturale non comporta le necessità di rendere i bambini italiani ‘orfani’ della loro origine, privandoli della possibilità di conoscere un simbolo della storia religiosa, culturale, artistica, popolare italiana. Rispettare le diversità non significa negare le differenze ma imparare a farle convivere in armonia e rispetto.

Non siamo noi a dover cambiare il nostro modo di vivere, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Ma è chi viene nel nostro Paese che deve accettarle e rispettarle, così come facciamo noi quando andiamo all’estero.

È un diritto professare liberamente la propria fede cristiana nelle scuole, ed è per questo – conclude Metalli – che i Dirigenti Scolastici dovrebbero adoperarsi perché non manchino i presepi e i canti religiosi nei vari plessi, coinvolgendo il corpo docente, gli studenti e anche le famiglie.