Salvini: “Sono sicuro che sui termovalorizzatori troveremo l’intesa con Di Maio”

Agenpress. “Nel contratto è vero che c’è il superamento” dei termovalorizzatori ma intanto siamo nel 2018 e sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi con Luigi Di Maio, troveremo un’intesa per il bene del Paese”.

Lo ha detto Matteo Salvini a proposito della questione inceneritori.

“L’obiettivo è bruciare sempre meno e andare sempre meno in discarica e differenziare sempre di più, ma intanto siccome siamo al governo per risolvere i problemi e a Napoli e in Campania pagano la tassa rifiuti come in tutta Italia, è giusto dare a loro questa possibilità, che hanno tutte le altre regioni italiane”.