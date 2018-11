Renzi: “Per Di Maio la modernità, l’innovazione, il futuro sono i rifiuti che vengono portati in Germania”

Agenpress. Dice Di Maio che gli impianti per i rifiuti sono “vintage”. Certo: non facciamo niente, neanche un impianto di compostaggio! Diciamo NO a tutto, è così bello e facile dire NO.

Per Di Maio la modernità, l’innovazione, il futuro sono i rifiuti che vengono portati in Germania, ovviamente su gomma, perché le infrastrutture ferroviarie vanno bloccate.

Per Di Maio la modernità, l’innovazione, il futuro sono i condoni edilizi come quello approvato per Ischia, sono le norme per aumentare i fanghi nei terreni agricoli, sono le chiusure domenicali, sono i sussidi per chi sta a casa mentre si tagliano gli incentivi a chi crea lavoro.

I cinque stelle giocano a fare gli ambientalisti ma non si rendono conto che saranno per sempre quelli dei condoni e del fango, in agricoltura e sulla rete.

E’ quanto dichiara Matteo Renzi su Facebook.