Tajani (FI). Governo Lega-M5S destinato a fallire. Il Contratto non sta portando risultati

Agenpress – Il fatto è che i rapporti tra Lega e 5Stelle stanno peggiorando velocemente, e anche dentro M5S s’è innescato un processo di divisioni destinato a intensificarsi. In Parlamento c’è ancora qualche forma di coesione tra i giallo-verdi, ma sempre meno, e il matrimonio sta saltando. È destinato a fallire”.

E’ quanto dice Antonio Tajani, intervistato dal Messaggero, convinto che “Salvini non può restare a lungo al governo con Di Maio. Se arrivano alle Europee è già un miracolo”.

“La Lega deve battere un colpo e fare qualcosa di centrodestra. Il Contratto è un patto di potere che non sta portando risultati”.

Tajani crede in un governo del centrodestra in questa legislatura, già subito dopo le Europee: “Se cade il governo, si può tornare a una maggioranza di centrodestra. Sostenuta da volenterosi e da responsabili che si trovano in Parlamento e ben vista dai cittadini. Sia al Nord sia al Sud il malcontento è generale”.

“Il cambio di fase c’è”, e non è soltanto l’incontro tra Berlusconi e il leader leghista “a dimostrarlo. Nell’incontro a palazzo Grazioli, spiega, “hanno confermato, per esempio, che alle Regionali si va insieme: in Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, in Piemonte. Quanto al governo, è chiaro a Berlusconi come è chiaro a tutti che in questi mesi sono stati bruciati 300 miliardi di euro. Sono cifre oggettive, e anche Salvini ne è consapevole”.