Asia Bibi, Sen. Enrico Aimi (FI): “Anche il Colosseo sia illuminato di rosso”

Agenpress. “Anche la Città di Roma dia un segnale forte di sostegno e solidarietà ad Asia Bibi e a tutti i perseguitati cristiani nel mondo, illuminando di rosso il Colosseo, simbolo del martirio di tanti cristiani, seguendo l’esempio del Ponte di Rialto e del palazzo del consiglio regionale del Veneto.

Questo l’appello che rivolgiamo al Sindaco Virginia Raggi, un piccolo gesto, certo, ma indispensabile per affermare che l’attenzione delle istituzioni sul grave problema delle persecuzioni dei cristiani nel mondo deve restare altissima e che chi subisce tali violenze non deve essere dimenticato anzi, deve trovare tutela e protezione immediata da parte della comunità internazionale.

Un modo per dire che non può e deve esserci spazio per i fondamentalismi, in particolare quello di matrice islamica, sprezzanti della democrazia, della libertà di pensiero e di religione. Resta la preoccupazione per la vicenda personale di Asia Bibi e della sua famiglia che auspichiamo possa trovare pronta risoluzione, anche attraverso l’accoglienza nel nostro Paese”.

Lo dichiara Enrico Aimi, senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri