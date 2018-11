Firmato il memorandum Italia-Qatar: ricerca biomedica e farmaceutica in primo piano

Agenpress. Alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Roma, il sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi, e il ministro della Salute pubblica del Qatar, Hanan Mohammed Al Kawari, hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione sanitaria tra i due Paesi.

Si tratta di un significativo avvio di collaborazione che si inserisce in una serie di eventi previsti nell’ambito della visita di Stato dell’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tami Bin Hamad Al-Thani, in corso a Roma.

L’accordo pone le basi per un’intesa operativa nel settore della salute, in particolare nelle aree della ricerca biomedica e farmaceutica, degli standard di qualità delle prestazioni sanitarie e della telemedicina, e per meglio realizzare questa partnership è previsto lo scambio di professionisti sanitari per una formazione di eccellenza.