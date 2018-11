Matteo Renzi alla Raggi: “Complimenti Sindaco. Sulla strada della legalità saremo sempre compagni di viaggio”

Agenpress. Ho criticato spesso il sindaco di Roma Virginia Raggi per la mancanza di pulizia, per la qualità del manto stradale o per il servizio scadente degli autobus.

Oggi sono felice di dare atto al sindaco e a tutta l’Amministrazione che l’operazione contro i Casamonica è davvero un’ottima cosa per Roma, per la legalità, per l’Italia.

La serietà del confronto politico passa anche dal riconoscere i risultati degli avversari: con noi non lo hanno mai fatto ma anche su questo siamo diversi. Complimenti Sindaco. Sulla strada della legalità saremo sempre compagni di viaggio.

Così, in una nota, dichiara Matteo Renzi.