Pil. Centro studi di Confindustria, attesa crescita debole quarto trimestre

Agenpress – “Dopo la stagnazione del Pil nel terzo trimestre, è attesa crescita debole nel quarto. Gli indicatori non mostrano un’inversione di tendenza”.

E’ quanto emerge dalla Congiuntura flash del Centro studi di Confindustria, che vede un’Italia debole anche nel quarto trimestre: piatto il canale estero, cresce poco la domanda interna e i mercati finanziari restano in attesa. Riguardo l’Eurozona “per il quarto trimestre si attende un rimbalzo della crescita, poco sotto i ritmi della prima metà del 2018”.

“La produzione industriale recupera appena (+0,1% in ottobre, stima CSC; -0,1% nel terzo trimestre); la fiducia delle imprese peggiora, specie nel manifatturiero, con il calo degli ordini interni. Associato all’accumulo di scorte, ciò annuncia domanda debole; giudizi più negativi anche nel Pmi. Tra le famiglie, invece, la fiducia è quasi stabile”.

E’ inoltre piatto il canale estero, osserva il Csc: “nel terzo trimestre le vendite sono rimaste invariate, come nel secondo. Ciò risulta da un calo nei mercati extra-Ue e un aumento nelle vendite intra-Ue. Per fine anno, segnali negativi vengono dagli indicatori qualitativi, con gli ordini esteri del Pmi manifatturiero sotto la soglia di 50 in ottobre, per la prima volta in quasi 6 anni. Deboli anche l’export tedesco e quello francese”.

Cresce poco anche la domanda interna: “Per il quarto trimestre, gli ordini interni di beni strumentali sono piatti e peggiorano le condizioni operative per le imprese, sebbene l’impatto delle tensioni internazionali, a giudizio delle imprese, sia stato limitato (indagine Banca d’Italia). La dinamica dei consumi appare fiacca nel quarto trimestre, come nei mesi estivi”. La disoccupazione scesa al 10%, inoltre, per la contrazione della forza lavoro, “può riflettere la crescente sfiducia nelle prospettive di trovare un impiego”.