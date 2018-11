Rifiuti. Governo firma protocollo d’intesa a Caserta. Cantone (Anac) scettico

Agenpress – È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d’Intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il titolare dell’Interno Matteo Salvini non si è presentato. “Si scusa perché aveva impegni al Viminale”.

“L’obiettivo é far tornare a respirare questa terra. Alcune zone della Campania per anni sono state ricettacolo di rifiuti di altre Regioni e di altri Stati”, ha detto Di Maio. “È un giorno importante, inizia un percorso interministeriale e con la regione Campania per fermare i roghi della Terra dei Fuochi. Nessuno crede più che la combustione seriale sia un caso. Un fenomeno che quando viene represso si spostain altri luoghi”.

Meno convinto Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. “Mi faccia essere un attimo scettico”, ha detto ad Agorà su Rai Tre. “Ovviamente voglio essere ottimista, ho grande fiducia nel ministro dell’Ambiente. Mi faccia dire come cittadino che abbiamo visto tante volte tante promesse ed il problema non è mai stato risolto in termini definitivi”.

“Sarebbe ingiusto – ha spiegato Cantone – dire che stiamo agli stessi livelli del 2001, ma la questione non è ancora chiusa. Non c’è nulla che non va, il problema è l’attuazione”. Il presidente dell’Anac ha quindi sottolineato che “dietro la gestione dei rifiuti la criminalità organizzata c’è sempre stata e continua ad esserci. E’ un grandissimo affare, un grandissimo quantitativo di soldi che forse solo nella sanità c’è allo stesso modo”.