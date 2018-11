Roma. Blitz contro i Casamonica. Raggi: “un colpo alla criminalità. Abbattiamo otto ville abusive”

Agenpress – “E’ una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine ad anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive”.

E’ quanto scrive il sindaco Virginia Raggi su Facebook sulla maxi-operazione alla periferia est di Roma per sgomberare e demolire otto villette abusive del clan Casamonica.

“L’amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l’impegno di ben 600 uomini della polizia locale e di venti mezzi – ha aggiunto la Raggi, arrivata sul posto per assistere alle demolizioni -. Si tratta dell’operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma. Quelle villette erano lì da 30 anni, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto felice”.

“Io ho voluto esserci per manifestare la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini nella lotta all’illegalità e alla criminalità. Noi noi abbassiamo lo sguardo. Possiamo finalmente portare a termine un’operazione per il ripristino della legalità. Lo Stato è assente da alcune zone della Capitale Oggi riaffermiamo il primato delle istituzioni, al fianco dei cittadini onesti”.

“Il VII Municipio per il coraggio e la costanza di questi mesi, i tecnici del Comune, gli agenti della polizia locale e il comandante Antonio Di Maggio, il personale di polizia, carabinieri, soprintendenza di Stato, i fabbri, gli operai, Atac, i tecnici di Acea, Enel e Italgas, la Sala operativa sociale di Roma Capitale, la Protezione civile capitolina, le ditte che si occupano delle demolizioni e in particolare i cittadini che, con le loro denunce, non si sono mai arresi”.

Nelle villette, nella zona del Quadraro, c’erano 35-40 persone, tra cui alcuni minori. “Non hanno opposto resistenza – ha detto il comandante dei vigili di Roma Antonio Di Maggio -, se non in un paio di circostanze in cui si sono messi in stato di agitazione ma poi sono stati tranquillizzati. In un’abitazione c’erano sostanze stupefacenti, probabilmente cocaina. Gli abitanti non si aspettavano l’abbattimento. Pensavano che fosse una perquisizione. Qualcuno è rimasto di stucco. E noi abbiamo ricordato come loro stessi avessero già preso in notifica i provvedimenti”.