Souad Sbai (Centro Studi Averroè): Qatar, accolto in pompa magna l’emiro che ancora oggi finanzia il terrorismo islamico

Agenpress. Tamim bin Hamad al-Thani, emiro del Qatar, che sarà ricevuto in pompa magna dal capo dello Stato Sergio Mattarella viene accolto da noi come una madonna pellegrina negli stessi giorni in cui arriva dal Qatar la conferma dell’uccisione del suo principale oppositore politico.

Condannato a morte dopo una fatwa che risale addirittura ad anni orsono emessa da un imam dei Fratelli Musulmani, Khalid Al-Hail sarebbe stato eliminato pochi giorni fa in un carcere segreto a Doha.

Al-Hail, un uomo d’affari che viveva in esilio a Londra, fondatore e presidente del Partito Democratico Nazionale del Qatar (Qndp), che sostiene una monarchia costituzionale nell’emirato. Nel 2014 , Al-Hail dichiarò di essere in possesso di più di 9 mila documenti che dimostrano la corruzione della famiglia reale del Qatar, e quel punto Yusuf al-Qaradawi, la guida spirituale dei Fratelli Musulmani, emise una fatwa contro di lui. E’ un po’ dunque come programmare la visita di Bin Salman dell’Arabia Saudita proprio ora che è travolto dalle polemiche sui mandanti dell’omicidio di Jamal Ahmad Khashoggi. Tutto chiaro, quindi. Salvo il perché di questa visita di Stato in Italia alquanto inopportuna di questo emiro che ancora oggi finanzia il terrorismo islamico e l’Isis e che fa morire centinaia di operai nei cantieri dei mondiali 2022 nel silenzio generale.

Così in una nota l’On.Souad Sbai presidente del Centro Studi Averroè