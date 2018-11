Varese. Quattro ragazzi sequestrano e torturano un 15enne con fili elettrici, bastone e coltello

Agenpress – Un 15enne sequestrato in un garage per ore da quattro ragazzini, che lo hanno minacciato e torturato per farsi dare informazioni su un suo amico. E’ quanto hanno denunciato alla polizia i genitori del ragazzino, residente a Varese.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Prealpina, che ne dà notizia, lo studente sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e colpito sui piedi con una spranga di metallo, minacciato con un bastone chiodato e un un coltello puntato alla gola.

Tra le varie sevizie subite dal quindicenne, uno dei giovani della banda si sarebbe avvicinato al volto della vittima e gli avrebbe strappato l’orecchino che portava, per poi indossarlo in un video postato su Instagram. Dopo tre ore di minacce e torture, il giovane è stato infine liberato ma gli è stato intimato di non fare parola con nessuno di quanto avvenuto. Per convincerlo a non parlare, i sequestratori hanno detto alla loro vittima che altrimenti avrebbero fatto del male al suo fratellino.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta. “I suoi aggressori sono più piccoli, frequentano la terza media e li vedeva fuori dalla scuola quando andava a prendere il suo fratellino che frequenta lo stesso istituto”, spiega l’avvocato Augusto Basilico, legale del 15enne di Varese. Le torture sarebbero state le punizione per non aver dato indicazioni su come trovare un suo amico che doveva loro dei soldi. “Fatica a parlare – ha aggiunto Basilico – ed è ancora sotto shock”.

Dopo tre ore di minacce e torture, il giovane è stato liberato. Ma i ragazzini della gang gli hanno intimato di non raccontare a nessuno l’accaduto. Per convincerlo a non parlare, i sequestratori hanno detto alla loro vittima che si sarebbero vendicati facendo del male al suo fratellino. Il quindicenne ha comunque chiesto aiuto ai suoi genitori, che hanno denunciato il tutto alla squadra mobile della questura di Varese.

il ragazzo ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai suoi genitori, che hanno denunciato il tutto alla Squadra Mobile della Questura di Varese. Gli agenti, coordinati dalla Procura dei Minori di Milano, stanno ora cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

Sulle indagini vige il più stretto riserbo. Da quel poco che è trapelato si sa che gli investigatori sono al lavoro per individuare le esatte responsabilità a partire da chi ha ideato il piano poi messo in atto la scorsa settimana dalla baby gang. Al vaglio ci sarebbe anche un video delle violenze postato su Instagram e immagini minatorie inviate alla stessa vittima tramite i social.