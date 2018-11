Anticorruzione. Polverini (FI): voto segreto, ma risultati sotto gli occhi di tutti

Agenpress – Voto segreto con il risultato sotto gli occhi di tutti, con 36 franchi tiratori nella maggioranza, dopo il Senato adesso si scopre che anche la Camera va guarda a vista se non si vogliono evitare simili scivoloni come questo che rischia di mandare tutto in pezzi. Sull’emendamento Vitiello al ddl anticorruzione è passato il voto favorevole. Certo adesso in molti si affretteranno a sostenere che a pesare sono state le assenze di 18 deputati tra Lega-M5s ma così tanti franchi tiratori in aula non si vedevano da un po’, aprirà inevitabilmente la strada a colpi di fiducia pur di andare avanti perchè in fondo il contratto di Governo lo hanno firmato solo Salvini e Di Maio e in molti a quanto pare la pensavano diversamente. Così in una nota l’On, Renata Polverini (Fi)