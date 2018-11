Ariccia. Il Natale si accende con il “Parco delle Favole Incantate”. Sabato 24 novembre inaugurazione

Agenpress – I Castelli Romani si illuminano d’immenso. E’ tutto pronto, infatti, per l’apertura del “Parco delle Favole Incantate”, all’interno della meravigliosa e storica location del Parco Chigi di Ariccia. L’inaugurazione della rinnovata esposizione delle luminarie artistiche si terrà sabato 24 novembre, a partire dalle ore 17.30, in via dell’Uccelliera 1. Giochi, attrazioni, iniziative per grandi e piccini, le mascotte di Batman, Spiderman e Pikachu. Questo il gustoso menù del pomeriggio di divertimento che vedrà, inoltre, la presenza – direttamente dalla trasmissione televisiva “Colorado” – di Alberto Farina e Nduccio: i due noti comici sono pronti a far ridere i visitatori con le loro battute ironiche e spiritose. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto migliaia di persone giungere ad Ariccia da tutta Roma e da tutta Italia, dunque, torna lo splendido spettacolo di luci che sarà possibile ammirare fino al prossimo 20 gennaio 2019.

Il progetto, fanno sapere gli organizzatori della manifestazione, è stato realizzato appositamente per il Parco Chigi di Ariccia, risaltando le più belle favole della Walt Disney: da Frozen a Pinocchio e Babbo Natale, passando per tanti altri personaggi che hanno fatto la storia dei cartoni animati. All’ingresso della Piazza ariccina ci sarà un percorso illuminato da una stella cometa della lunghezza di sette metri, che indicherà a tutti i visitatori la strada da seguire sino al Parco Chigi. All’ingresso del Parco Chigi, tutti i personaggi saranno esposti con pannelli in forex illuminati, di misure variabili dai due ai sette metri. Inoltre, ogni fiaba avrà un libro che ne narrerà la storia, sagomato in forex di due metri per due, che aiuterà i visitatori a documentarsi e seguire il percorso. Insomma, sta per iniziare il fantastico viaggio nel “Parco delle Favole Incantate”, illuminato nel Natale e nell’universo dei cartoni animati, che sarà visitabile per tutto il periodo delle feste, e anche oltre.