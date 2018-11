Casamonica. Anaspol. Lo Stato c’era? Non dimentichi ancora le Polizie Locali

Agenpress – In occasione dello sgombero delle Ville dei Casamonica effettuato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, il Presidente del Consiglio Conte ha detto: “Oggi, qui c’è lo Stato !”

“Lo stesso Stato che in tutti questi anni ha escluso le Polizie Locali dal novero delle forze di polizia, che le ha relegate al ruolo, con status giuridico di diritto privato, di meri impiegati amministrativi dei Comuni, alla stessa stregua di chi mette i timbri all’Anagrafe ! Costringendo Dirigenti e poliziotti locali ad inventarsi ogni giorno, per poter offrire maggiore sicurezza alle proprie Comunità.” ha dichiarato Alessandro Marchetti, Presidente Anaspol-Polizie Locali e Segretario Regionale Lazio SULPL.

“Abbiamo scritto al Presidente Conte per chiedergli di considerare le Polizie Locali forze di polizia a tutti gli effetti, per consentirci di offrire un servizio continuativo di sicurezza ai cittadini, ma temiamo che pure stavolta lo Stato, dopo aver fatto vetrina sulle nostre spalle, non si smentisca e faccia come dice quel proverbio ‘Passata la festa, gabbato lo Santo’ !” ha concluso Alessandro Marchetti.