Conte ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini

Agenpress. Negli ultimi mesi, come sapete, sono stato particolarmente impegnato anche sul fronte della politica estera. Sono state diverse, infatti, le occasioni di incontro con rappresentanti politici, primi ministri e capi di Stato dei molti paesi con cui l’Italia intrattiene rapporti economici, commerciali, culturali.

Oggi pomeriggio, con il Primo Ministro della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini ho avuto un incontro molto proficuo, nel corso del quale è stata riposta grande attenzione al rafforzamento delle relazioni bilaterali, in particolare in ambito economico e commerciale. Il Premier Pellegrini ha inoltre espresso solidarietà in tema di immigrazione e ha offerto la disponibilità ad accogliere e ad assistere, in via temporanea, parte dei migranti che sbarcano in Italia.