Dl anticorruzione. Governo battuto da 36 franchi tiratori. Salvini: “incidente di percorso”

Agnepress – Sono stati 36 i franchi tiratori nella maggioranza a far andare sotto il governo. Da quanto emerge dal tabulato della votazione segreta infatti i partecipanti al voto nelle file della maggioranza sono stati in tutto 275 (184 di M5s e 91 della Lega), ma a votare contro la proposta di modifica che aveva il parere contrario di commissione e governo sono stati soltanto 239 deputati. Quindi ben 36 esponenti della maggioranza non hanno votato secondo le indicazioni contribuendo all’approvazione della norma.

Ma siccome l’emendamento Vitiello è passato con 284 sì hanno pesato anche le assenze: 9 nella Lega (Basini, Bitonci, Cecchetti, Centemero, Fugatti, Legnaioli, Segnana, Tonelli e Zanotelli) e 9 in M5s (Alaimo, Bologna, Dall’Osso, Ficara, Penna, Perconti, Termini, Varrica, Zolezzi). Diversi i deputati in missione, ovvero gli assenti giustificati: 25 nella Lega e 27 in M5s. L’esame del testo riprenderà mercoledì alle 11.

“Voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza” ha commentato il segretario della Lega Matteo Salvini.

E’ stato “un incidente di percorso, che farà sì che il ddl sarà approvato prima del previsto, e non ci sarà nessun tipo di ripercussione” ha poi detto il vicepremier, lasciando Palazzo Chigi in compagnia del capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. “Il decreto (lapsus, in realtà è un disegno di legge, ndr) sarà approvato, anche con la fiducia, ma non fatemi fare il tecnico”, ha aggiunto.

L’incidente è avvenuto “col voto segreto che io abolirei, perché gli italiani hanno diritto di sapere chi vota cosa, è difficile sapere che ha votato tizio, che ha votato Caio. Io – ha aggiunto replicando a chi gli ha chiesto se sono stati i voti della Lega a causare l’incidente parlamentare – non mi interesso di responsabili. Nascondersi dietro il voto segreto è una cosa vigliacca. Non ho tempo di cercare i colpevoli, c’è così tanto da fare che fare i bambini schiacciando i pulsanti mi sembra inutile. La Lega chiederà di accelerare anche di più, tecnicamente ci stanno lavorando”.