Kenya. Rapita una volontaria italiana di 23 anni. Lavorava per Africa Milele Onlus

Agenpress – Una volontaria italiana di 23 anni Silvia Romano, è stata rapita sulla costa sud orientale del Kenya, nella contea di Kilifi. Il capo della polizia kenyota Joseph Boinnet ha spiegato che il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 20 ora locale.

In passato nella zona ci sono stati rapimenti di stranieri da parte di fondamentalisti islamici con base in Somalia.

La 23enne lavorava nel Paese africano per una organizzazione con sede a Fano, nelle Marche: la Africa Milele Onlus. E’ quanto rende noto via Twitter la polizia kenyota. Ancora, sottolineano, non sono state stabilite le ragioni dell’attacco né l’identità degli aggressori. Tra i feriti vi sono anche tre bambini, uno dei quali, di 10 anni, è stato colpito a un occhio.

“Assicuriamo che non stiamo lesinando sforzi per rintracciare i criminali e recuperare la vittima”, ha scritto la polizia aggiungendo che le identità è degli uomini del commando non sono note.

La 23enne ra è di Milano ha detto il presidente della onlus marchigiana Africa Milele, Lilian Sora, per cui lavora la cooperante. “A quanto ci hanno raccontato le persone che abitano nel villaggio – ha spiegato Sora – sono arrivati quattro-cinque individui armati che hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati, a colpo sicuro, nella casa dove era la nostra volontaria, probabilmente perché lì sapevano che c’era una italiana, anche se non so spiegarmi il motivo di quello che è successo. In quel momento era da sola, perché altri erano partiti e altri ancora arriveranno nei prossimi giorni”