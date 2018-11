Marcucci, (PD): “Il ministro Tria venga subito in Senato a riferire su quello che sta succedendo”

Agenpress. “Il ministro Tria venga subito in Senato a riferire su quello che sta succedendo. La bocciatura della manovra da parte dell’Europa espone il nostro Paese a rischi incalcolabili. Gli apprendisti stregoni del governo Lega- M5s si devono fermare”.

Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, che nella capigruppo di oggi pomeriggio chiederà di convocare il titolare del Mef per comunicazioni urgenti.

“Grazie al Governo sovranista oggi sono stati annullati i tanti sacrifici fatti dagli italiani dal 2011 per uscire dalla crisi e portare l’Italia a essere un Paese dove gli investitori vogliono mettere i soldi. L’apertura della procedura di infrazione Ue e la crisi di sfiducia che ne deriva è un risultato a cui si è arrivati per una scellerata scelta politica di Lega e Movimento 5 Stelle, non c’è nessuna necessità economica, nessuna crisi finanziaria come nel 2011 e nessun atteggiamento rigorista da parte di una Commissione europea che ha già concesso all’Italia 30 miliardi di euro di flessibilità sfidando le critiche dei Paesi del Nord.