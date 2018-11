Polverini (FI): Manovra, bocciatura dall’Europa solo per portare a casa reddito di cittadinanza che non funzionerà

Agenpress. “Una bocciatura attesa e che porta l’Italia nel baratro. L’Italia e gli italiani rischiano di pagare il prezzo più alto dell’incapacità e della mancanza di soluzioni concrete del governo giallo-verde.

La decisione della Commissione Ue è il risultato dell’ostinazione di M5S e Lega, che sta mettendo a rischio non solo la stabilità del Paese, ma i risparmi delle famiglie e di tutti i cittadini, solo per portare a casa una misura , come quella del reddito di cittadinanza che produrrà i risultati come quelli del decreto dignità. Cioè pari a zero”.

Così dichiara Renata Polverini, deputato di Forza Italia, in una nota.