Sgombero Casamonica. Sabella: “Merito di Raggi o Salvini? I meriti sono tutti del Campidoglio”

Agenpress – “I Casamonica avevano commesso illegalità, ma ce ne sono tante altre a Roma, non è che perché ti chiami Casamonica ti tirano giù la villa e agli altri no. L’operazione è stata importante, faccio i complimenti al comandante Di Maggio, sono contento che il sindaco abbia voluto fortemente questa operazioni e abbia trovato i soldi per farla. Di situazioni del genere ne esistono decine di migliaia, anche al sud, ci sono ordini esecutivi che non vengono eseguiti”.

Lo ha detto il magistrato Alfonso Sabella, ex assessore alla legalità del Comune di Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Normalmente in Italia queste cose non si fanno perché sono operazioni che, salvo non riguardino gruppi invisi alla popolazione come i Casamonica, fanno perdere consensi e hanno anche un costo enorme per le finanze pubbliche, le demolizioni hanno un costo enorme e la politica preferisce impiegare le risorse per i cittadini piuttosto che per demolire le case abusive. Quell’ordinanza era rimasta lì per vent’anni così come tante altre sono rimaste lì. A norma di legge quelle demolizioni andrebbero fatte a spese di chi ha commesso l’illecito, ma normalmente non è così. In questo caso l’ente pubblico può sostituirsi al proprietario, recuperando poi i soldi dal proprietario, ma è una chimera. Quindi i comuni sanno che per fare queste operazioni si investono soldi a fondo perduto. Se questo non rimane un gesto isolato e da domani si lavora per demolire altre case abusive che non sono dei Casamonica sarebbe un bene, ma temo che rimarrà un gesto isolato perché non tutti i comuni possono permettersi economicamente di fare queste operazioni”.

Sui meriti dello sgombero. “E’ stata un’operazione del Campidoglio. I meriti vanno al sindaco, al comandante dei vigili, ai funzionari che hanno reso possibile l’operazione. Poi sul piano politico uno può dire che le operazioni annunciate da Salvini su tutto il territorio italiano possono aver accelerato la situazione, ma questa è una valutazione politica. Tecnicamente è merito del Campidoglio”.