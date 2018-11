Sugar Tax. Bertoldi (Istituto Friedman): un altro passo verso Stato etico invadente contro cittadini

Agenpress – “Pensare che sia lo Stato a dover decidere a monte al posto dei singoli cittadini cosa sia giusto o sbagliato per loro, fino addirittura a determinare quali comportamenti (leciti) vadano combattuti ed ammoniti, a molti di noi pare assurdo, ma è di fatto il trend politico del momento: si va sempre più verso uno Stato etico invadente e pericoloso. Lo Stato etico si pone come decisore, arbitro e giudice assoluto del bene e del male, come fonte dell’etica per il singolo e per la collettività, come l’unico creatore del bene comune. Lo Stato liberale, nella sua declinazione politica, non è uno Stato etico.

“Volere e agire sono precisamente la stessa cosa che essere libero”, afferma Voltaire, ciò che lo Stato etico rinnega. Lo Stato etico decide qual è il comportamento ‘eticamente edificante’ e invece di considerare i cittadini portatori di diritti individuali pretende di educarli. Al contrario, lo Stato liberale – come afferma von Humboldt – “attraverso l’equilibrio così raggiunto dei diritti, deve porre i cittadini nella condizione di educare sé stessi” e inoltre, “ogni impegno dello Stato è da respingere, quando porti ad immischiarsi nella sfera d’affari privati dei cittadini, salvo che questi affari non si traducano immediatamente in un’offesa al diritto dell’uno da parte dell’altro”.

Noi lavoriamo per ottenere uno Stato quanto più liberale possibile, evidentemente altri lavorano per ottenere uno Stato quanto più etico e assistenziale possibile, in campagna elettorale le posizioni di alcuni ci parevano altre in economia quantomeno, ma la coerenza non è per tutti. Eravamo già abituati a sentire che il gioco d’azzardo fa male, salvo vedere poi che essendo lecito ed utile venisse quindi tassato maggiormente affinché producesse sempre più gettito per lo Stato, lo stesso per il tabacco, ma che addirittura si passasse a fare del proibizionismo e di questa filosofia politica illiberale un modello di riferimento in tutti i campi economici pareva impossibile. Eppure l’ultima trovata a tal proposito si chiama “sugar tax”, una tassa sulle bibite gassate ad alto contenuto di zucchero, proposta attraverso un emendamento alla manovra finanziaria, una misura che non farà che danneggiare i consumatori e tutta la filiera industriale di questo importante settore in Italia, composto da decine di migliaia di imprese che a vario titolo generano lavoro, gettito e ricchezza. Inoltre i consumatori dopo l’entrata in vigore di questa tasse finiranno per pagare quasi il doppio ogni bibita gasata zuccherina che acquisteranno. L’auspicio è quello che questa misura venga respinta dal Parlamento, per il bene delle imprese e dei cittadini che crediamo possano essere ritenuti ancora in grado di decidere cosa bere e cosa no senza la necessità dello Stato lo determini a monte. In queste ore anche importanti giornalisti quali Nicola Porro e Alessandro Cecchi Paone hanno denunciato in tv la pericolosità di interventi come questi da parte dello Stato. Anche perché per combattere le problematiche sociali quale per esempio l’obesità, che comporta anche dei costi in termini socio-sanitari, esistono le campagne di sensibilizzazione, non si utilizzano le tasse. Questa deriva politica non potrà che portarci sempre più verso uno Stato etico-assistenziale che intende sostituirsi al singolo cittadino nel determinare cosa per lui sia giusto e cosa sbagliato. Uno Stato che ha la presunzione di dirci come dobbiamo vivere e comportarci, è così il rischio diviene quello di un’Italia meno libera e in cui le tasse vengono utilizzate per educarci. Per noi tutto questo è inaccettabile oltre che dannoso per l’economia nazionale e non smetteremo di ripetetelo anteponendo le nostre argomentazioni e teorie.” Così in una nota il direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute, Alessandro Bertoldi, che auspica la bocciatura dell’emendamento Ruocco.