Davide Bordoni (FI): Zingaretti, bene mozione sfiducia troppo impegnato nella corsa alla segreteria Pd

Agenpress. Bene la mozione di sfiducia a Zingaretti. E’ una iniziativa da condividere e da sostenere con forza. In fondo la regione Lazio in occasione delle ultime elezioni non aveva dato una maggioranza alla sinistra. Da tempo Zingaretti impegnato nella corsa alla segreteria del Pd trascura il Consiglio Regionale inoltre tanti i fallimenti del Governatore, dalla mancata risoluzione del commissariamento della sanità, alla vertenza dei lavoratori del CUP, al grave ritardo nelle erogazione dei fondi europei per le aziende agricole laziali.

Non c’e’ dubbio, avremo un presidente-fantasma in consiglio regionale e a mezzo servizio per i cittadini del Lazio, e questo non possiamo permetterlo. Se Zingaretti anela alla segreteria Pd siamo prontissimi a dargli una mano aiutandolo a togliere il disturbo il prima possibile.

Così in una nota Davide Bordoni (Fi)