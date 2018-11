Giorgia Meloni: “La Deutsche Bank risulterebbe coinvolta in uno degli scandali finanziari più grandi della storia”

Agenpress. La Deutsche Bank risulterebbe coinvolta in uno degli scandali finanziari più grandi della storia: più di 230 miliardi di dollari sporchi, provenienti in gran parte dalla Russia, sarebbero passati attraverso la filiale estone di Danske Bank e girati a Deutsche Bank (oltre che a JPMorgan e Bank of America) per essere immessi, puliti, nel sistema finanziario internazionale.

Lo scandalo di riciclaggio potrebbe costare molto caro al Governo tedesco e all’intero sistema finanziario dell’eurozona.

Per caso avete sentito le grida di sdegno di Junker, Merkel o Moscovici?