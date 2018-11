Kenya. Prof. Morrone. Ragazza rapita forse per mancato coordinamento fra l’Onlus e le autorità locali

Agenpress – “Sono stato spesso in quelle zone, un rapimento può purtroppo sempre capitare ma ci sono delle modalità per prevenirli. Un elemento importante è che le onlus o le ong svolgano un lavoro in collaborazione con le attività amministrative o sanitarie locali così da far capire a tutti il tipo di attività che si sta svolgendo nel loro paese”.

Lo ha detto il Prof.Aldo Morrone, esperto di medicina delle migrazioni e Direttore scientifico del San Gallicano di Roma, intervenuto a Radio Cusano Campus.

“Un coinvolgimento delle strutture locali che deve riguardare i Sindaci, anche i paesi più piccoli in quelle aree lo hanno, gli anziani del villaggio, piuttosto che con i capi villaggio o con gli assessori locali un lavoro che deve essere svolto prima di partire e che garantisce un minimo di garanzia. Io sconsiglio di andare in luoghi dove non ci sia una condivisione dell’impegno con le autorità locali.”

“Può darsi che in questo caso sia mancato un certo tipo di coordinamento, se non c’è un accordo con le autorità locali può accadere di tutto. Anche bucare una gomma può fermare gli operatori e i volontari per giorni in attesa che passi qualcuno ed esporre così tutto il gruppo ad un rischio. Da persona che lavora in questo mondo da oltre 40 anni dico ‘stiamoci attenti’ perché se è vero che non si può evitare del tutto il rischio lo si può comunque contenere.”

“Più volte, in missioni umanitarie, ho avuto paura e sono stato fermato spesso da banditi armati e da bambini soldato, ho avuto paura ma sono stato fortunato perché non sono mai stato nè rapinato nè rapito anche perché con me avevo solo le medicine”

“Esprimo solidarietà a lei e alla sua famiglia e spero che la Farnesina svolga il suo compito.”