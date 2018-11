Le bibite zuccherate rappresentano un’elevata fonte di rischio di diabete

Agenpress – Bibite e bevande come i succhi di frutta confezionati (che hanno zuccheri aggiunti) come pure i dolci e altro cibo industriale sono deleteri per il controllo glicemico ed il loro consumo si collega ad aumentato rischio di diabete. Al contrario il consumo di frutta appare protettivo contro la malattia ed è risultato collegato a un migliore controllo glicemico.

Lo rivela la revisione di dati relativi a 155 studi già pubblicati sull’argomento, resa nota sul British Medical Journal.

Le bibite zuccherate (da aranciate a succhi di frutta) come pure altri alimenti scarsamente nutrienti ma pieni di zucchero e quindi molto calorici (dolci, cibo confezionato, snack etc) rappresentano un’elevata fonte di rischio di diabete. Al contrario altri cibi come la frutta o le spremute (senza zuccheri aggiunti), pur contenendo zucchero (fruttosio) non aumentano il rischio di diabete.

Condotta da John Sievenpiper del Clinical Nutrition and Risk Factor Modification Centre dell’ospedale St. Michael’s a Toronto, l’analisi è stata realizzata proprio per porre fine ai tanti dubbi in particolare intorno al fruttosio che è sì lo zucchero naturale della frutta, ma è anche lo zucchero più spesso aggiunto in quantità tutt’altro che moderate in tanto cibo industriale (dai succhi di frutta ai cereali per la prima colazione).

“Si tratta di un lavoro estremamente interessante ed istruttivo – afferma Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia e ordinario di Medicina Interna all’Università di Catania – con ricadute anche su un dibattito attualmente in corso nel nostro paese, in merito alla “sugar tax”, misura che tende ad incoraggiare l’industria a produrre prodotti con sempre minore quantità di zuccheri aggiunti”.