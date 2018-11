Manovra. Boccia (Confindustria). Il governo metta le esigenze del Paese davanti agli interessi di parte

Agenpress- “Il governo ha messo nel conto la bocciatura e la possibile procedura d’infrazione. Siamo preoccupati che l’Europa possa diventare l’alibi per non affrontare i problemi del Paese. Noi non siamo contrari a una manovra innovativa, che faccia maggior deficit per avere più risorse a disposizione. Il punto è che cosa s’intende fare con quelle risorse”.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervistato da La Stampa, per il quale va trovato “un equilibrio tra le ragioni del contratto di governo e quelle della crescita, stimolando gli investimenti privati avviando una grande stagione di investimenti pubblici. Abbiamo un grande bisogno di aprire cantieri, non di chiuderli”.

“È arrivato il tempo della ragionevolezza”, dice ancora Boccia chiedendo al governo “di cambiare percorso. È il momento di mettere le esigenze del Paese davanti agli interessi di parte”.

Facendo marcia indietro su reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni? “Non basta solo rivedere singole voci, bisogna lavorare a un progetto organico di politica economica che abbia come obiettivo la crescita. In Italia come in Europa, è una scelta obbligata se si vuole legittimare una manovra espansiva che, altrimenti, avrebbe l’unico esito di far lievitare deficit e debito”.