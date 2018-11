Manovra. Conte. Siamo responsabili, non c’è nessuna presunta ribellione all’Ue

Agenpress – “Se è per gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla. Siamo responsabili, non c’è nessuna presunta ribellione all’Ue”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine del Forum europeo per la riduzione del rischio. “Abbiamo un obiettivo comune con l’Europa stiamo lavorando alla riduzione del debito”.

“Noi siamo figli dell’Italia ma anche dell’Europa. Il dialogo con l’Ue è necessario e si sta facendo. Andiamo a vedere le cose concrete: credo che una linea diplomatica si possa trovare”.

“Lo stato dei rapporti tra gli alleati di governo è molto buono. C’è stato un episodio singolo specifico e circostanziato” perché “nel segreto della votazione si possono creare situazioni di imprevedibilità, ma non c’è nessun disaccordo tra alleati”, ha aggiunto Conte sottolineando che nel vertice con i vicepremier “il clima è stato molto sereno”. “E come poi avete potuto vedere nelle votazioni è filato tutto senza problemi”.