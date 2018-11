Manovra. Le Pen. La Commissione ha voluto colpire i sovranisti. La Francia ha superato per anni il deficit del 3%

Agenpress – “La Francia per anni ha superato per il deficit pubblico il 3% del Pil, mentre l’Italia restava sotto”, dice Marine Le Pen, in una intervista a La Stampa, ma “la Commissione europea tratta Emmanuel Macron con i guanti di velluto e gli concede ampi margini di flessibilità, mentre fa prova di una severità spropositata con l’Italia” perché “a Roma i sovranisti sono al potere. E se il governo italiano dimostrerà che, mettendo fine alla politica di austerità, si rilancia l’economia e si riduce la disoccupazione, alla Commissione crollerà un mondo. Vuol dire che loro, a Bruxelles, avranno perso”.

L’euro è stato concepito dai tedeschi e per i loro interessi. E quei due Paesi dipendono economicamente dalla Germania. Non critico Orban e Kurz nel senso che fanno gli interessi delle loro nazioni”, ma alla fine dovranno capire “che l’euro è una creazione più politica che economica. E che ci ritroviamo alla fine di un ciclo, per una moneta che è stata concepita male fin dall’inizio”.