Regioni. Ripartiti diversi fondi sanità per oltre 300 milioni

Agenpress. “Abbiamo ripartito diversi fondi relativi alla sanità– annuncia Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni – per oltre 300 milioni. Si va dal finanziamento della sanità penitenziaria a quelli destinati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e all’aumento del numero delle borse di studio in medicina generale.

Il sistema è da semplificare. Tutti questi riparti – sottolinea Bonaccini – potrebbero essere accorpati e quindi ripartiti, così come richiesto più volte dalla Conferenza delle Regioni, a quota d’accesso assieme a quella indistinta del Fondo sanitario nazionale. rendendo più efficace la loro erogazione”.

Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti all’ordine del giorno della Conferenza Unificata:

– decreto concernente il riparto, per l’anno 2018, della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria;

– decreto concernente il riparto, per l’anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

I provvedimenti all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni sono invece:

– proposta concernente la ripartizione tra le Regioni delle somme vincolate destinate al fondo per l’esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul Fondo sanitario nazionale per l’anno 2018;

– Intesa sulla proposta concernente la quota vincolata, a valere sul Fondo sanitario nazionale per l’anno 2018, per l’assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno;

– Intesa sul decreto di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2018, relativa al finanziamento delle borse di studio in medicina generale; incremento del numero delle borse di studio relative al concorso di formazione specifica in medicina generale;

– Intesa sul decreto di riparto delle risorse destinate all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all’anno 2018. FSN 2018.

Fondo sanità penitenziaria

Regioni Riparto effettivo 2018 Abruzzo 4.506.151 Basilicata 1.246.081 Calabria 7.122.098 Campania 20.245.285 Emilia-Romagna 10.445.415 Friuli Venezia Giulia – Lazio 18.641.594 Liguria 4.700.388 Lombardia 25.562.868 Marche 2.685.277 Molise 1.035.839 Piemonte 12.893.905 Puglia 11.184.040 Sardegna 5.668.855 Sicilia 17.784.259 Toscana 9.314.473 Trento (*) 1.500.780 Bolzano (*) Umbria 3.160.472 Valle d’Aosta 462.280 Veneto 7.263.963 Totale 165.424.023 (*) Province autonome di Trento e Bolzano: importi non trasferibili ex articoli 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Fondo superamento Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)

Regioni Importi Piemonte 4.028.074 Valle d’Aosta 114.843 Lombardia 9.082.660 P.A. Bolzano 463.362(*) P.A. Trento 482.863(*) Veneto 4.454.783 Friuli Venezia Giulia – Liguria 1.457.852 Emilia Romagna 4.064.799 Toscana 3.441.620 Umbria 813.540 Marche 1.404.528 Lazio 5.362.124 Abruzzo 1.210.020 Molise 287.439 Campania 5.176.524 Puglia 3.669.343 Basilicata 522.821 Calabria 1.776.082 Sicilia 4.523.365 Sardegna 1.538.590 Totale 53.875.233 (*) Province autonome di Trento e Bolzano: importi non trasferibili ex articoli 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Fondo rapporto del personale dirigente

Regioni Assegnazione netta FSN 2017 Piemonte 2.818.613,88 Lombardia 4.739.438,00 Veneto 2.685.732,45 Liguria 1.087.489,48 Emilia-Romagna 2.863.518,65 Toscana 2.507.640,77 Umbria 643.940,40 Marche 982.406,23 Lazio 2.535.744,43 Abruzzo 854.106,91 Molise 158.846,78 Campania 3.118.284,44 Puglia 2.012.161,01 Basilicata 404.753,81 Calabria 1.294.295,77 Sicilia 1.445.027,01 Totale 30.152.000

Fondo sanitario assistenza stranieri non in regola

Regioni Totale risorse da ripartire Piemonte 1.994.109 Lombardia 5.484.695 Veneto 3.101.716 Liguria 913.691 Emilia Romagna 2.854.938 Toscana 1.586.009 Umbria 873.692 Marche 490.697 Lazio 3.295.863 Abruzzo 480.948 Molise 73.150 Campania 6.113.645 Puglia 1.567.546 Basilicata 147.728 Calabria 929.926 Sicilia 1.081.646 Totale 30.990.000 La Regione Sicilia compartecipa per € 1.043.813

Fondo borse di studio medicina generale

Regioni Borse aggiuntive per il triennio Totale risorse da ripartire Piemonte 210 3.326.152,54 Lombardia 456 7.424.351,63 Veneto 198 3.644.254,81 Liguria 66 1.215.246,09 Emilia Romagna 201 3.338.184,80 Toscana 153 2.834.366,87 Umbria 42 672.353,18 Marche 72 1.157.898,17 Lazio 267 4.343.487,17 Abruzzo 54 988.488,55 Molise 18 233.360,83 Campania 258 4.182.846,23 Puglia 183 2.983.106,83 Basilicata 24 423.488,04 Calabria 90 1.439.962,26 Siclia (*) 228 1.792.451,99 Totale 2.520 40.000.000,00 (*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell’art.1, comma 830, della legge n. 296/2006. La Regione compartecipa per il € 1.729.756,68

Fondo risorse aggiornamento tariffe assistenza termale