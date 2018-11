Violenza donne: Fraccaro, 20 milioni a Regioni per finanziare case rifugio

Agenpress. “20 milioni di euro sono in corso di trasferimento alle Regioni per finanziare case rifugio” e relative al “Piano strategico nazionale della violenza maschile contro le donne 2017-2020”.

Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, rispondendo sull’argomento ad una interrogazione parlamentare.

“Per dare concretezza al piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne – spiega Fraccaro – il comitato tecnico ha messo in piedi una prima bozza di programma operativo che si basa sulla prevenzione, con il rafforzamento della capacità formativa del sistema scolastico e il sostegno e protezione alle vittime”.

Per quanto riguarda le relazioni con il gruppo di esperti sulla violenza presso il Consiglio d’Europa, Fraccaro ha spiegato che il 21 ottobre scorso “il Dipartimento per le Pari Opportunita’ ha trasmesso al gruppo il primo rapporto governativo che illustra le misure adottate per dare attuazione alla convenzione di Istanbul. Tale rapporto sara’ esaminato dal gruppo nel mese di febbraio 2019 mentre per il mese di marzo è già stata calendarizzata la visita di componenti incaricati di svolgere la valutazione nel nostro Paese. Solo alla fine di tale percorso – rileva Fraccaro – il gruppo fornira’ i propri elementi valutativi che il governo terrà nella massima considerazione”.