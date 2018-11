Kenya. 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano. La famiglia chiede il silenzio stampa

Agenpress- Si sta cercando di capire chi ha rapito Silvia Costanza Romano, dove è stata condotta, qual è il motivo del suo sequestro, cosa chiederebbero i rapitori in cambio della sua liberazione. E’ quanto vuole scoprire la nostra intelligence, che si è subito attivata dopo che la cooperante italiana martedì sera è stata trascinata via da un gruppo di uomini armati, forse somali, dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi.

Sembra comunque tramontare l’ipotesi che il sequestro sia opera degli Al Shabaab, gli integralisti islamici somali che seminano da anni il terrore in Somalia come in Kenya, lasciando alle loro spalle decine e decine di morti. E protagonisti anche in passato del rapimento di occidentali. Un’ipotesi avvalorata dal fatto che alcuni testimoni li avrebbero sentiti parlare somalo durante il blitz per rapire Silvia.

Quattordici le persone sono state arrestate. Non farebbero parte del commando di otto persone che ha prelevato la giovane dopo aver ferito a colpi di arma da fuoco diverse persone tra cui tre bambini nel villaggio di Chakama. Ma potrebbero avere avuto contatti con il gruppo di sequestratori se non proprio esserne complici.

Nel sequestro sono state ferite anche cinque abitanti del villaggio. A quanto si apprende gli 007 italiani sono in queste ore alla ricerca di una prova che la 23enne sia ancora in vita, come avviene in questi casi. Un file audio o un video che confermino che la cooperante è in buone condizioni e che possa essere avviata un’eventuale trattativa per la sua liberazione. Le ultime notizie dal Kenya riferiscono che la polizia e le forze di sicurezza locali hanno arrestato 14 persone, durante un’operazione avvenuta nella notte a Chakama e Galana-Kulalu.

E che gli arrestati sono stati condotti nei commissariati per essere interrogati. Intanto la famiglia di Silvia chiede “silenzio e pace, speranza e forza”. La sorella maggiore, Giulia, chiede che la sua famiglia non venga più contattata dai media: “Non condivideremo nessuna informazione finché Silvia non sarà a casa – dice Giulia Romano – e vi preghiamo di smetterla di cercare di contattarci perché non siamo una famiglia cui piace stare in tv o suoi giornali”.