La zanzare colpiscono le persone che posseggono geni che le attraggono

Agenpress – Secondo alcuni studiosi che hanno fatto una una ricerca di scala internazionale guidata dal Queensland Institute of Medical Research (Qimr) in Australia, le zanzare prediligono le persone che hanno un particolare gene.

Gli studiosi hanno mappato la sequenza genetica della zanzara Aedes aegypti, portatrice della febbre Dengue e del virus Zika, dopo che questo ha dilagato nell’emisfero occidentale nel 2015 causando centinai di migliaia di infezioni.

Gordana Rasic, del laboratorio di controllo delle zanzare del Qimr, ha detto alla radio nazionale Abc che sono stati scoperti diversi nuovi geni, alcuni dei quali determinano perché certe persone sono particolarmente soggette alle punture di zanzare.

“Ora potremo determinare cosa rende alcune persone più resistenti o più attraenti per le zanzare e potremo manipolare i geni”.

Sono stati anche scoperti i geni che rendono alcune zanzare resistenti ai repellenti, ha aggiunto. Secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2015 sono state riportate centinaia di migliaia di casi di virus Zika in 33 paesi, con 76 decessi dovuti a malformazioni genetiche. La nuova ricerca, sostiene Rasic, permetterà di modificare geneticamente le zanzare Aedes aegypti.

“Non crediamo che vi siano soluzioni perfette per controllare le zanzare, e non basterà una sola strategia per controllarle globalmente”, ammette la studiosa. “Il batterio Wolbachia è una buona soluzione per alcuni ambienti ma non per tanti altri, quindi abbiamo bisogno di operare con vari metodi”.