Milano: senatrice Santanchè minacciata da tunisino a presentazione libro su Islam

Agenpress. Durante la presentazione del “Libro nero dell’islam italiano”, organizzata dall’eurodeputato Stefano Maullu all’interno del palazzo delle Stelline di Milano, un attivista musulmano ha minacciato e intimidito alcuni relatori, tra i quali figurava anche la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.

Dopo aver preso la parola, l’attivista si è avvicinato al banco dei relatori, dove si trovavano anche l’eurodeputato Stefano Maullu e il deputato Marco Osnato, e ha iniziato a discettare in maniera aggressiva sull’Islam, rivolgendosi in particolare alla senatrice Santanchè.

“Ciò che è accaduto è totalmente inaccettabile – afferma Stefano Maullu, organizzatore dell’iniziativa; – È l’ennesima conferma che con un certo tipo di Islam, al giorno d’oggi, il dialogo è del tutto impossibile. La presentazione del libro di Alberto Giannoni era aperta al pubblico, ad ogni genere di intervento costruttivo, non certo ad atteggiamenti violenti e del tutto inopportuni.

Mi dispiace in particolar modo per l’amica Daniela Santanchè, che è stata minacciata soltanto per aver detto la verità”. Sulla stessa linea anche la senatrice Daniela Santanchè, che dichiara di essere ormai abituata a subire intimidazioni di questo genere. “Questi insulti non stupiscono più di tanto, perchè provengono da chi è abituato a tappare la bocca ad ogni voce critica”. Le intemperanze dell’attivista musulmano, di nazionalità tunisina, sono state fortunatamente sedate dal pronto intervento di alcuni uomini della Digos che si trovavano all’esterno della sala.

Poco prima di abbandonare la sala, il tunisino avrebbe rivolto un ultimo, inequivocabile gesto di minaccia rivolta a Daniela Santanchè.