TIM. Società delle Reti sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti. Quale futuro?

Agenpress – Oggi più che mai il futuro di TIM è messo seriamente in discussione.

Il Governo sembra fermamente intenzionato alla creazione di una Società delle

Reti, con controllo azionario di Cassa Depositi e Prestiti.

Questo potrebbe favorire le intenzioni aziendali di procedere ad effettuare una serie di societarizzazioni che comprometterebbero seriamente il perimetro occupazionale di Tim. Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL stanno sensibilizzando le Istituzioni perché procedano con cautela e lungimiranza, e se sarà necessario chiameranno i lavoratori e le lavoratrici alla mobilitazione! Sapendo che solo restando uniti ci si potrà salvare!

Intanto, giovedì 22 la prima iniziativa: presidio dei lavoratori TIM davanti la

sede del MISE in via Molise a Roma.

In questo contesto, deve essere chiaro a tutti che nulla sarà più come prima e che non si tratta nemmeno di una operazione tesa a ripristinare il “come eravamo”.

I romantici auspici (suffragati illusoriamente da alcuni irresponsabili…), devono lasciare spazio alla concretezza della realtà che, seppure nella sua durezza, è comunque il terreno sul quale ci dovremo confrontare.

Il Sindacato confederale ne è consapevole da tempo: per ultimo basti vedere il

merito dell’accordo dell’11 giugno, sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro, che ha al centro il tentativo di mettere in sicurezza l’Azienda nella sua interezza, agendo esclusivamente soluzioni non traumatiche di gestione degli esuberi.

Insomma, non c’è spazio per scelte di comodo: ciascuno dovrà dichiarare da che

parte sta, agire di conseguenza e prendersi la propria quota di responsabilità.

Al Sindacato confederale sta a cuore la tutela di “tutti” i lavoratori dell’attuale

TIM, non solo di una parte di loro. E i lavoratori devono prendere coscienza che si salveranno uniti, o nessuno si salverà da solo.

Al Sindacato confederale sta a cuore “una” TIM, che torni ad essere un soggetto

strategico del Sistema Paese, magari rinnovata rispetto ad oggi per meglio affrontare le sfide della digitalizzazione.