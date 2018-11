Apple e l’obsolescenza contrattualizzata: black friday contro green friday

Agenpress. Nel giorno del black friday faccio outing: sono felice proprietaria di un Iphone 4 16 gb, acquistato nel lontano dicembre 2010.

Da tempo favoleggio con orgoglio sulla lunga durata del mio smartphone, che potrebbe essere motivo di vanto per Apple, a maggior ragione dopo la tempesta della questione mondiale dell’obsolescenza programmata, le multe dell’Antitrust, le class action d’oltralpe.

Ma Apple non la pensa come me. Qualche giorno fa sono andata in un negozio Apple per chiedere la sostituzione della batteria e la risposta è stata: “Apple non fornisce assistenza dopo cinque anni”. Sbigottita, appena uscita dal negozio sono passata dal primo negozietto no-Apple di riparazioni telefoniche e in 5 minuti la batteria era sostituita al costo di 20 euro.

Il sito Apple me lo conferma, non sono nemmeno vintage sono proprio obsoleta: “I possessori di prodotti iPhone, iPad, iPod o Mac possono richiedere assistenza e parti di ricambio a Apple o agli Apple Service Provider per i cinque anni successivi all’interruzione della produzione del prodotto, oppure per un periodo più lungo laddove previsto dalla legge. Apple non offre più assistenza per determinati prodotti tecnologicamente obsoleti e vintage. […] Si definiscono vintage i prodotti di cui è stata interrotta la produzione più di cinque ma meno di sette anni fa. Apple non offre più assistenza per l’hardware dei prodotti vintage […] Si definiscono obsoleti i prodotti di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa […]”

Dopo la condanna dell’Antitrust, Apple contrattualizza l’obsolescenza dei suoi prodotti. Ed io che ingenuamente speravo in una specie di premio alla carriera da parte di Apple perchè ho fatto vivere un Iphone 4 per più di otto anni…

Allora mi vendico così, suggerendovi la lettura dell’articolo che oggi l’edizione online di Le Monde dedica a smartphone e green friday per “resistere alle tentazioni consumeristiche” dal titolo: “En ce « Black Friday », comment prolonger la vie de votre smartphone?”: http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/23/green-friday-comment-prolonger-la-vie-d-un-smartphone_5387540_4408996.html

Emmanuela Bertucci, legale consulente Aduc