Candidato Sindaco M5s Corleone. Di Maio: “Secondo me merita l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle”

Agenpress. Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle – dichiara Luigi Di Maio- .

Sulla mafia non è concesso neppure peccare d’ingenuità da parte di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche. Ci aspettavamo scuse, non arroganza. Questo non è un comportamento da MoVimento 5 Stelle e come tale deve essere sanzionato immediatamente.

Qualora qualcuno della lista fosse eletto, gli verrà subito ritirato il simbolo – conclude Di Maio -.