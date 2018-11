Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: iniziative regionali

Agenpress. Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e molte sono le iniziative organizzate sul territorio.

Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato due delibere approvate dalla Giunta per il sostegno degli orfani di femminicidio e il contrasto alla violenza di genere. “Oggi parte la campagna contro la violenza sulle donne, – annuncia Zingaretti – ma non è solo una campagna pubblicitaria: abbiamo presentato delle politiche attive che rilanciano una rete di accoglienza, presenza, aiuto e sostegno, con i centri antiviolenza e i centri di semiautonomia. Politiche che intervengono sui reparti di maternita’ e rifinanziano la modernizzazione dei consultori, con fondi speciali e politiche innovitive a sostegno dei figli vittime di femminicidio e a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Inoltre riconoscono la differenza di genere, perche’ le campagne vanno condotte soprattutto garantendo alle donne la piena autonomia di vita. Noi in questo vogliamo essere tra i capofila in Italia”.

Nella regione Campania si intende invece sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto e della parità di genere. E’ l’obiettivo dell’evento ‘Mai piu’ sola’, organizzato dall’Assessorato alla Formazione e Pari Opportunita’ della Regione Campania, quest’anno per la prima volta in partnership con il museo d’arte contemporanea Donnaregina. L’assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Marciani, sottolinea che “per il terzo anno abbiamo chiesto a tante scuole di partecipare al nostro concorso ‘stop violenza’, e sono stati presentati tantissimi lavori, con manifesti, video, che diventeranno la nostra campagna istituzionale per il 2019. Oggi li premieremo, e un regalo speciale era farli venire anche qua, al Madre, un museo che gia’ dal nome ha una connotazione femminile”.

In Liguria sono state 73, da marzo a ottobre 2018, +15% rispetto allo stesso periodo del 2017, le richieste dell’Autorità giudiziaria o dalla pg per acquisire informazioni sugli accessi al pronto soccorso nei casi sospetti di violenza su donne o minori sulla base del ‘Protocollo per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e categorie vulnerabili – inRete contro la violenza”, siglato l’8 marzo scorso tra Prefettura, Procura e Regione Liguria. L’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, ha affermato che “questi dati ci dicono che il lavoro in rete avviato pochi mesi fa sta funzionando”. “Le nostre aziende sanitarie e ospedaliere – aggiunge Viale – hanno già realizzato azioni concrete di contrasto alla violenza sulle donne e soprattutto sui minori, con percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali ad hoc con il coinvolgimento di equipe multidisciplinari, procedure specifiche e ambulatori dedicati nei pronto soccorso”.