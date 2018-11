Mafia. Confiscati agli eredi di Carmelo Patti (ex Valtur) 1,5 miliardi di beni. DIA: “Uno dei procedimenti più rilevanti nella storia giudiziaria italiana”

Agenpress. La DIA di Palermo ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro e contestuale confisca, emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione (presieduta dal Dr. Piero Grillo e composta dai giudici Roberta Nodari e Chiara Badalucco) su proposta del Direttore nazionale della DIA, nei confronti degli eredi di Carmelo Patti (ex proprietario della Valtur), originario di Castelvetrano (TP), deceduto il 25 gennaio 2016.

Il procedimento in argomento – certamente uno dei più rilevanti nella storia giudiziaria italiana – ha consentito di ricostruire la biografia e le fortune economiche di Carmeo Patti, il quale si è reso protagonista di una parabola che da muratore indigente lo ha portato a diventare capitano d’azienda.

Le indagini svolte dalla DIA negli ultimi anni (coordinate dal Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dal Procuratore Aggiunto Marzia Sabella e dal Sostituto Procuratore della DDA Pierangelo Padova, in collaborazione con il Sostituto Procuratore di Trapani Andrea Tarondo) confortate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Angelo Siino, Giovanni Ingrasciotta ed Antonino Giuffrè’ e degli accertamenti bancari, hanno evidenziato una rilevante sperequazione fra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati da Carmelo Patti, permettendo, altresì di accertare i suoi legami con numerosi personaggi contigui ovvero organici alla famiglia mafiosa di Castelvetrano, capeggiata dal noto latitante Matteo Messina Denaro.

L’attenzione si è focalizzata inizialmente sul coinvolgimento – negli anni ’90 – di Carmelo Patti in un’indagine per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e all’evasione dell’I.V.A., nella quale rimasero coinvolti numerosi personaggi poi risultati vicini agli ambienti mafiosi.

Tutto ciò ha portato all’emissione dell’odierno provvedimento di sequestro e contestuale confisca, che riguarda 25 società di capitali (attive nel cablaggio di componenti elettrici per autovetture, nel comparto turistico-alberghiero, nel campo finanziario e nel settore immobiliare), quote in partecipazioni societarie, 3 Resort, 1 Golf Club, 400 ettari di terreno [ubicati nei comuni di Robbio (PV), Castelvetrano (TP), Campobello di Mazara (TP), Favignana (TP), Mazara del Vallo (TP), Marettimo (TP), Isola di Capo Rizzuto (KR), Ragusa e Benevento], 232 immobili (tra abitazioni, magazzini e opifici), un’imbarcazione in legno di mt. 21 denominata Valtur BAHIA (iscritta nei Registri del Porto di Londra ed ora in disarmo, ormeggiata nel porto di Mazara del Vallo), rapporti bancari e disponibilità finanziarie in corso di quantificazione.

In particolare, sono interessate dal provvedimento le seguenti società:

CABLELETTRA Spa , con sede a Vigevano (PV), e le sue unità locali di Limatola (BN), Melfi (PZ), Roma, Torino e Castelvetrano;

, in scioglimento e liquidazione, con sede a Vigevano (PV), e le sue unità locali di Robbio (PV); ELETTRO MODULI DI BUFFOLINO MARIA LUCIA & C. S.n.c , con sede a San Marco Evangelista (CE);

, con sede a Vigevano (PV), e la sua unità locale di Robbio (PV); VALTUR Spa , in amministrazione straordinaria , con sede Milano, e le sue unità secondarie in Marocco e Tunisia:

, con sede a Milano; COSTA VERDE Srl , con sede Milano;

, con sede Milano; FINANZIARIA CABLE Srl , con sede a Vigevano (PV);

, con sede a Vigevano (PV); IMMOBILIARE MILANO 5 Srl , con sede a Milano;

, con sede a Menzel Jemil (Tunisia); CABLE INTERNATIONAL S.A ., con sede a Lussemburgo;

in scioglimento e liquidazione, con sede a Milano; MULTICASA UNO Srl – in liquidazione, con sede a Milano;

(già VALTUR CASA Spa), con sede a Milano; GIRAUDI Srl , con sede a Milano;

, con sede a Milano; VILLAGGIO DI OSTUNI Srl , con sede a Milano;

, con sede a Milano; VEDETTE VIAGGI Srl , con sede a Milano;

– in liquidazione, con sede a Vigevano (PV); LOGISTIC CENTER Srl , con sede a Vigevano (PV), e le sue unità locali di Pignataro Interamna (Fr), Robbio (PV);

, con sede a Milano; HOLDING TURISTICA ITALIANA Srl, con sede a Vigevano (PV);

le quote di partecipazione:

detenute da PATTI Carmelo nella società OLIO & OLIVA Srl ;

nella società ; detenute dalla SICAV S.r.l. nella società ex VALTUR ;

nella società ; detenute dalla Società Immobiliare M. S.r.l. nella società ex VALTUR;

i villaggi turistici/alberghi e le strutture sportive:

Resort PUNTA FANFALO in Favignana (TP);

in Favignana (TP); Resort CAPO RIZZUTO in Isola di Capo Rizzuto (KR);

in Isola di Capo Rizzuto (KR); Resort KAMARINA in Ragusa;

in Ragusa; Golf CASTELGANDOLFO con sede in Roma.

Il valore di questi beni – ad ora – è stimato prudenzialmente in oltre 1,5 miliardi di euro.