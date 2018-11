Norme UE più severe contro le nuove droghe

Agenpress. Entrano in vigore in tutta l’UE norme più severe sulle nuove sostanze psicoattive (NSP), che permetteranno all’Europa di reagire molto più rapidamente contro questa minaccia.

Dimitris Avramopoulos, Commissario Ue, ha dichiarato: “L’emergere di nuove sostanze psicoattive negli ultimi dieci anni ha costituito una minaccia seria per la salute e la sicurezza pubbliche. Si tratta di sostanze sintetiche spesso altamente tossiche, che diventano ancor più pericolose in mercati che si adattano e cambiano con facilità. Per questo motivo servono strumenti giuridici e operativi efficaci che consentano un’azione più rapida per vietare queste sostanze in tutta l’UE ed evitare gravi danni alla salute e in alcuni casi persino la morte. La nuova normativa UE proteggerà meglio tutti i cittadini dell’Unione, soprattutto i più giovani, da queste droghe pericolose.”