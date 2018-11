Polverini (FI): Manovra, è il rischio di una vera recessione a preoccupare

Agenpress. Non vogliono dare importanza allo spread denunciando la loro ottusità ma invece è ora di pensare che andando avanti di questo passo il Paese rischia di naufragare in una pericolosa recessione.

L’incontro di Conte a Bruxelles non servirà a cambiare le cose ma solo ad allungare i tempi per dare un freno allo spread galoppante e per impedire troppe turbolenze dai mercati. I danni si sono già visti con miliardi di risparmi bruciati in pochi mesi.

Il bello, o anzi il brutto, è che le due misure cardine della manovra sono ancora da mettere in atto e dunque se ne sa la spesa ma non gli effetti che potrebbero essere altrettanto devastanti. Il pericolo di una patrimoniale comincia a farsi concreto.

Così in una nota l’On. Renata Polverini (FI).