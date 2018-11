Casa. La Lega propone una tassa unica, la “nuova IMU” (IMU + TASI)

Agenpress – La Lega propone una tassa unica sulla casa con un emendamento alla manovra, contenuto fra le proposte ‘segnalate’ dai gruppi parlamentari e firmato da Albero Gusmeroli.

La “nuova Imu” sostituirebbe l’attuale imposta municipale sugli immobili e il tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

L’imposta continuerebbe a non riguardare le abitazioni principali salvo che si tratti di abitazioni signorili, ville e castelli. Per quanto riguarda gli immobili strumentali l’imposta – secondo la proposta della Lega – sarebbe deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa per il 40 per cento.