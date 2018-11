Furlan: “L’Italia fa ancora troppo poco per combattere i femminicidi e le forme di violenza”

Agenpress. Perché tante omissioni, tanta ipocrisia ed indifferenza sulla violenza alle donne? La nostra resta ancora una società maschilista dove è molto complicato far rispettare la donna in tutti i contesti: sociali, lavorativi e familiari.

L’Italia fa ancora troppo poco per combattere i femminicidi e le forme di violenza. Mancano strumenti di protezione e di assistenza per un concreto reinserimento socio-lavorativo. Si fa fatica a far passare il concetto che il lavoro rimane la prima forma di emancipazione per le donne. Mancano sgravi fiscali specifici per favorire le assunzioni di lavoratrici soprattutto nel Sud. E non si fa abbastanza per il sostegno alla maternità ed il lavoro di cura visto che scarseggiano i centri di ascolto, gli asili, il telelavoro. La violenza si annida anche nelle frustrazioni di una precarietà infinita, nel divario salariale, nell’imposizione del lavoro domenicale o dei part-time alle donne in tante aziende piccole e grandi, nel sovraccarico di lavoro domestico.

Le discriminazioni, il mobbing e d il sessismo sono spesso l’anticamera di fenomeni di degenerazioni gravi. Ecco perché spetta anche al sindacato far sì che tutte le forme di violenza non restino nascoste, continuando e rafforzando la nostra opera quotidiana ma anche con enti di servizio nei territori per un cambiamento sociale e culturale che metta al centro la tutela della persona a partire proprio dai luoghi di lavoro.

E’ quanto dichiara Annmaria Furlan segretaria generale della Cisl.