Legge Bilancio, Civati: Farsa governo mina credibilità Italia e non investe su ambiente e ricerca

Agenpress. “I sovranisti al governo hanno già terminato la narrazione-farsa semi rivoluzionaria. Il premier Conte, improvvisamente riapparso nei radar, sta trattando il passo indietro con l’Unione europea, con il suo vero capo Salvini disposto, tutto a un tratto, a rinnegare il sacro numero del 2,4% sul rapporto deficit/Pil.

Ma sia lui che Conte non si sono resi conto di aver già minato la credibilità del Paese, non solo in Europa, a causa di una Legge di Bilancio confusionaria che incrementa la spesa senza una minima visione del futuro. Voci come ricerca, sviluppo e soprattutto ambiente sono presenti come un riempitivo. E invece dovrebbero essere prioritarie”. Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, commentando la mediazione avviata tra governo e Unione europea.

“L’elenco di promesse – aggiunge Civati – sta poi perdendo via via i pezzi, in un clima surreale: Di Maio dice di aver già provveduto a stampare le carte per il reddito di cittadinanza, che poi tale non è, senza nemmeno sapere come funzionerà questa misura. Così, quando non ci sono idee, si creano scontri mediatici, urla scomposte e attacchi insensati contro chiunque. Che provocano danni all’immagine e alla credibilità del Paese”.