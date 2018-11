Manovra, Osvaldo Napoli (FI): Conte come chance giardiniere

Agenpress. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sparge ottimismo a piene mani dopo l’incontro con il presidente della Commissione Juncker. Visto che il risultato del colloquio è stato in qualche modo secretato, se ne deve dedurre che l’ottimismo di Conte sia la conseguenza della bontà del cibo e dei vini.

Il presidente del Consiglio ricorda un po’ Peter Sellers nella magistrale interpretazione di Chance giardiniere. Il protagonista sfodera frasi di una banalità oceanica ma queste non si sa come vengono scambiate per sentenze profonde sui casi della vita.

Alla domanda del presidente se sia opportuno stimolare la crescita con incentivi temporanei, Chance, serafico, replica: “Fintanto che le radici non sono recise, va tutto bene, e andrà tutto bene, nel giardino”. Grida di giubilo e approvazione da parte del presidente, per una risposta data a capocchia da un poveretto che non ha capito la domanda. La banalità di Chance viene scambiata per profondità di pensiero. Chance diventa un guru nel suo Paese.

Ecco: Conte è stato adeguatamente “trattato”, insieme a Tria, dal presidente Juncker il quale devi avergli ripetuto, in arabo e in sanscrito, che la manovra così come chiamerà una procedura di infrazione. Conte-Chance ha ribadito che il dialogo va avanti ma il governo non cambierà una virgola. Mi pare che l’isolamento dell’Italia in Europa sia stato sigillato con il silicone”.

E’ quanto dichiara l’on. Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.