Manovra, Pastorino (Leu): Governo in retromarcia va oltre il ridicolo

Agenpress. “Dopo settimane trascorse a mostrare i muscoli sulla manovra, isolando sempre più l’Italia, Salvini dice che il rapporto deficit/Pil può anche cambiare. Ora per lui i decimali non sono importanti. Si tratta di una retromarcia che ci porta oltre il senso del ridicolo. La verità è che finora c’è stata solo una grande operazione di comunicazione e solo da martedì passeremo ai fatti. In commissione alla Camera inizieremo a verificare cosa vuole fare davvero questo governo, partendo dal principio che l’aumento della spesa non è un problema di per sé. Dipende tutto dalla qualità degli investimenti”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.

“L’impegno – aggiunge Pastorino – sarà quello di garantire un miglioramento della spesa destinata ai cittadini e per quelli che favoriscono un incremento dei posti di lavoro. Una manovra capace di stimolare la crescita sarebbe stata vista in tutt’altro modo anche dall’Europa. Risparmiandoci lo spettacolo indecoroso di una battaglia contro l’Ue, i mercati e tra poco pure i mulini a vento”.